Про це повідомив прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг.
За його словами, спеціальним посланником для участі в саміті призначено старшого державного міністра закордонних справ і національного розвитку Сіма Енн.
“У Швейцарії наприкінці цього місяця відбудеться саміт із питань миру в Україні, і Сінгапур запросили взяти в ньому участь”, — заявив він.
Напередодні ввечері прем’єр-міністр Сінгапуру поговорив із президентом Швейцарії Віолою Амхерд і повідомив їй, що Сім призначено представником Сінгапуру на саміті миру.
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