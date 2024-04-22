Витрати України на оборону склали 59% від російських, але з урахуванням військової допомоги Заходу принаймні на 35 мільярдів доларів - це 91% від російських витрат, йдеться у звіті.

Про це йдеться у звіті SIPRI.

Глобальні військові витрати у 2023 році зросли до 2,44 трильйонів доларів, випливає з звіту (.pdf) Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI). Зростання витрат на 6,8% стало рекордним показником з 2009 року, коли витрати на оборону у світі зросли на 6% (.pdf).

“Зростання світових військових витрат у 2023 році пояснюється передусім продовжуючоюся війною в Україні та ескалацією геополітичної напруженості в Азії та Океанії, а також на Близькому Сході”, – йдеться у звіті.

Автори SIPRI зазначили, що військові витрати зросли у всіх п’яти географічних регіонах, а основне зростання витрат зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.

У першу п’ятірку країн, які лідирують за витратами на оборону, увійшли ті ж держави, що й у 2022 році:

США у 2023 році витратили 916 мільярдів доларів (3,4% ВВП)

Китай, за оцінкою SIPRI, направив на оборону 296 мільярдів (1,7% ВВП)

Росія, за оцінкою інституту, витратила 109 мільярдів (5,9% ВВП);

Індія – 83,6 мільярда (2,4% ВВП);

Саудівська Аравія – 75,8 мільярда (7,1% ВВП).

На п’ять вказаних країн припало 61% світових військових витрат. При цьому половина світових витрат на оборону припадає на США та Китай – 37% і 12% від глобального показника відповідно. Витрати США втричі більші, ніж у Китаю.

У топ-10 країн, зокрема, увійшла Україна, яка посіла восьме місце, направивши на оборону 64,8 мільярда доларів, що на 51% більше, ніж у 2022 році, і на 1272% більше, ніж у 2014 році, коли РФРосія анексувала Крим. Для порівняння: витрати Росії за 2023 рік, за оцінкою SIPRI, зросли на 24%, а з 2014 року – на 57%.

Росія у 2023 році направила на військові витрати 5,9% ВВП і 16% всіх державних витрат, що стало найвищим рівнем, зафіксованим з моменту розпаду Радянського Союзу, відзначає SIPRI.

“Дані про військові витрати Росії у 2023 році досить неоднозначні через зростаючу непрозорість російських фінансових влад після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році”, – йдеться у звіті.

Автори публікації зазначаються, що в Росії окрім коштів бюджету на військову сферу направляють гроші з позабюджетних джерел, таких як підприємства, приватні особи та організації.

Витрати України на оборону склали 59% від російських, але з урахуванням військової допомоги Заходу принаймні на 35 мільярдів доларів – це 91% від російських витрат, йдеться у звіті.