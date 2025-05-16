Сирія вирішила перенести друк своєї національної валюти з Росії до Об’єднаних Арабських Еміратів та Німеччини, що свідчить про новий курс країни на співпрацю з державами Перської затоки та Заходом. Це рішення стало можливим завдяки нещодавньому пом’якшенню санкцій з боку Європейського Союзу та оголошенню США про зняття обмежень, що відкриває нові можливості для економічного відновлення Сирії.

За інформацією, отриманою від джерел, сирійська влада веде переговори з компанією Oumolat з ОАЕ та розглядає пропозиції від німецьких фірм для друку нових банкнот. Важливо, що нова серія сирійського фунта не міститиме зображення колишнього президента Башара Асада, що символізує прагнення до змін та реформування економіки після тривалого періоду дефіциту готівки.

Цей крок також співпадає з укладенням угоди на 800 мільйонів доларів з компанією DP World з ОАЕ для розвитку порту Тартус, що підкреслює зміщення економічного фокусу Сирії від Росії до країн Перської затоки.

Після повалення режиму Асада та втечі колишнього президента до Росії, нове керівництво Сирії, очолюване Ахмедом Шараа, активно шукає підтримки з боку західних країн та держав Перської затоки для відновлення економіки.

Події, що призвели до повалення режиму Асада

Сирійські повстанці 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска, після чого президент Башар Асад залишив столицю. За даними сервісу Flightradar24 та неназваних джерел, літак Асада міг зазнати аварії, але підтвердити його присутність на борту не вдалося.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з будь-яким новим керівництвом, обраним народом, та вжити заходів для передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що в результаті переговорів з сирійськими повстанцями Башар Асад вирішив залишити країну “мирним шляхом”. Ввечері 8 грудня російські ЗМІ повідомили, що Асад прибув до Росії, де отримав притулок за рішенням Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії призначено Мохаммеда аль-Башира, який раніше очолював “уряд порятунку” повстанців. Його вважають близьким соратником лідера “Хайят Тахрір аш-Шам” Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа, відомий також як Абу Мухаммад аль-Джолані, був лідером ісламського угрупування “Хайят Тахрір аш-Шам”, яке виступало проти режиму Башара Асада. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний період.