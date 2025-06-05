Спільна закупівля бойових машин піхоти CV90 країнами НАТО

Про це повідомили у фінському оборонному відомстві

5 червня Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Литва та Естонія підписали угоду про наміри, що стосується спільної закупівлі бойових машин піхоти CV90. Цю інформацію оприлюднило фінське оборонне відомство.

Декларація була підписана під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбулася в Брюсселі.

Заплановане придбання БМП відповідає стратегії оборони Фінляндії, спрямованій на підвищення вогневої потужності та мобільності піхоти, а також на заміну застарілого обладнання в умовах сучасних загроз.

Крім бойових машин CV90, угода передбачає також закупівлю навчального обладнання, запчастин та боєприпасів.

Спільні закупівлі мають на меті досягнення переваг у масштабах, сумісності, оперативній готовності та безпеці постачань, а також покращення обслуговування.

“При плануванні майбутніх можливостей армії важливо діяти спільно, щоб досягти економічної ефективності без втрат у якості та боєздатності. Якщо цей проект буде реалізований, це стане одним із найбільших оборонних контрактів Фінляндії за всю історію – як за значенням, так і за фінансуванням. Йдеться про мільярди євро.” – Антті Хаккянен, міністр оборони Фінляндії

Ця спільна заява також відкриває можливості для більш широкої співпраці в рамках платформи CV90, включаючи потенціал підтримки України через постачання цих бойових машин та залучення інших країн до ініціативи.

Особливу увагу буде приділено участі фінської оборонної промисловості в реалізації цього проекту.

У найближчі роки БМП CV90 будуть на озброєнні в 11 європейських країнах. Якщо спільна закупівля буде затверджена, Фінляндія отримає ту ж модифікацію бойової машини, що й п’ять інших країн.

Литовський прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас раніше зазначав, що близько третини шведських бойових машин піхоти CV90, які планують закупити країни Північної Європи та Балтії, будуть вироблятися в Литві.

У січні президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП, підкреслюючи, що більшість країн не виконують навіть попередньо узгоджені 2%. За його словами, США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.