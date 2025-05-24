Про це повідомив у Telegram-каналі голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький

24 травня в рамках великого обміну “1000 на 1000” з російського полону повернули шістьох закарпатців. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький у своєму Telegram-каналі.

Серед звільнених військовослужбовців: Степан Горват, Михайло Кріжан, Михайло Пинтя, Іван Понзель, Роман Розевич та Василь Сабов.

Загалом у другому етапі обміну “1000 на 1000” додому повернули 307 військових, як зазначив президент Володимир Зеленський. Серед них – бійці Збройних Сил України, включаючи представників Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Згідно з інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, деякі з визволених українців повернулися додому вперше. Вони брали участь у бойових діях на різних фронтах, зокрема в Донецькій, Херсонській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях.

Деталі великого обміну “1000 на 1000”

У перший день обміну з російського полону вдалося повернути десятьох закарпатців. Серед них були Василь Бенжак, Іван Глагола, Сергій Грига, Сергій Ліннік, Петро Малешко, Василь Марко, Олег Мартиненко, Сергій Толкачов, Олександр Шніцер та Михайло Шпак, про що також повідомив Мирослав Білецький.

Цей масштабний обмін став важливим кроком у поверненні українських захисників додому та підтримці їхніх родин, що є надзвичайно важливим у цей складний час.