Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“В Раду викликали Міністра оборони Рустема Умєрова щодо скандалів із оборонними замовленнями, зокрема мін”, – зазначив він.

За відповідну ініціативу проголосували 153 народні депутати.

Нагадаємо, що скандал розпочався в листопаді, коли військовослужбовці повідомили про серйозні проблеми з 120-мм мінометними снарядами. Частина боєприпасів не вибухала, а іноді падала всього в кількох метрах від міномета. Журналістка “Межі” детально висвітлила цей інцидент, звернувши увагу на можливі причини несправностей і наслідки для бойових підрозділів.