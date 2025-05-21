Компанія ТОВ “Глобал Білд Інжиніринг”, яка отримала 280 мільйонів гривень на реалізацію проектів з будівництва фортифікаційних споруд у Херсонській області, виявилася в центрі скандалу через значне завищення цін на матеріали. Це стало відомо в результаті розслідування, яке виявило ряд непрозорих схем у фінансуванні.

Згідно з інформацією, компанія “Глобал Білд Інжиніринг” має зв’язки із заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Антоном Самойленком. Раніше ця фірма вже потрапляла під приціл журналістів через завищені витрати на відновлення шкіл у регіоні.

Виявилося, що компанія не купувала будівельні матеріали безпосередньо у виробників, а використовувала посередника – фірму “Дніпро Промснаб Торг”, яка була створена нещодавно і має ознаки “поличкової” компанії. Це викликає підозри щодо її реальної діяльності.

За даними розслідування, “Дніпро Промснаб Торг” закуповувала протитанкові піраміди та лего-блоки у виробників, а потім перепродавала їх “Глобал Білд Інжиніринг” з істотною націнкою. За оцінками експертів, переплата на цих матеріалах може сягати близько 35 мільйонів гривень.

Власник “Дніпро Промснаб Торг” Віталій Пономаренко отримував прибуток як від своєї компанії, так і від “Глобал Білд Інжиніринг”, що свідчить про тісні зв’язки між цими фірмами та можливе штучне створення переплат, які залишалися в одних і тих же структурах.

Журналісти намагалися отримати коментар від Антона Самойленка щодо його зв’язків з компанією, яка завищила ціни, але він відмовився від спілкування. Це викликає додаткові питання щодо прозорості та етики в управлінні державними коштами.

Ситуація навколо будівництва фортифікаційних споруд на Херсонщині підкреслює важливість контролю за витратами бюджетних коштів та необхідність забезпечення прозорості у державних закупівлях.