Національній соціальній сервісній службі доручено перевірити всі заклади цілодобового проживання дітей з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній зі спеціальних шкіл Львівської області, шокує. Міністерка заявила про необхідність встановити всі обставини й притягнути до відповідальності усіх винуватих.

Жолнович подякувала Офісу омбудсмана та Нацсоцслужбі, що оперативно зреагували на сигнал.

“Усі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі. У зв’язку з тим, я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх таких закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав”, – наголосила міністерка.

Урядовиця додала, що служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти порушення, не травмуючи почуття дітей.

“В чергове хочу наголосити, що найкраще, щоб всі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися найближче до своїх домівок і щовечора повертатись додому. На жаль, наразі таких дітей змушені відправляти в спецшколи, яких лише декілька в області”, – зазначила Жолнович.

Вона запропонувала розвивати інклюзивні класи в загальних школах і збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах.