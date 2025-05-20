Міністр аграрної політики Японії Таку Ето опинився в центрі скандалу після своїх висловлювань про те, що він ніколи не купував рис, оскільки отримує його в подарунок від прихильників. Ці слова викликали обурення серед населення, особливо на фоні стрімкого зростання цін на харчові продукти, зокрема на рис.

18 травня, під час благодійного заходу, Таку Ето зазначив, що йому часто дарують рис, тому він не переймається його запасами. Ця заява швидко облетіла японські ЗМІ, викликавши негативну реакцію громадськості.

Вже наступного дня, 19 травня, міністр вибачився, пояснивши, що його слова були жартом. «Моя дружина щойно зателефонувала і насварила мене. У нашій родині нас двоє, тому зазвичай у нас достатньо рису, але вона сказала, що коли він закінчується, вона дійсно йде і купує його», – розповів Таку Ето.

Ці висловлювання міністра стали особливо чутливими на фоні зростання цін на продукти харчування в Японії. У березні 2025 року уряд змушений був вивільнити рис із державних резервів, щоб стабілізувати ринок, але ці заходи не принесли очікуваних результатів, і ціни продовжують зростати.

Ситуація викликала широкий суспільний резонанс, адже багато японців відчувають фінансовий тиск через подорожчання основних продуктів, а слова міністра сприйняли як прояв відриву від реальності. Це підкреслює важливість чутливого підходу до питань, що стосуються продовольчої безпеки та економічного добробуту населення.