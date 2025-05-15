15 травня 2025 року на пленарному засіданні Київської міської ради обговорювали питання звільнення кількох столичних посадовців, зокрема першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника. Ці особи стали фігурантами скандалу через вечірку, що відбулася 25 квітня – в день жалоби за жертвами російської агресії.

На початку засідання міський голова Віталій Кличко спростував звинувачення у святкуванні, назвавши їх маніпуляцією та спотворенням фактів. Він підкреслив, що в той день не проводилися жодні урочисті заходи, а відбулася лише робоча виїзна нарада, після якої пройшла спільна вечеря без ознак святкування.

Кличко також зазначив, що зйомка події була б неможливою без участі силових структур, оскільки для використання дронів потрібен спеціальний дозвіл. Він звернувся до СБУ, військових комендатур та командування сил оборони Києва для з’ясування обставин організації зйомок.

Міський голова висловив думку, що існують спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не могла функціонувати. Депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Вітренко повідомив, що на засіданні розглянуть питання звільнення посадовців, які були причетні до вечірки. У Київраді вже зареєстровано проєкт рішення про звільнення топпосадовців КМДА, присутніх на заході.

Вітренко також звинуватив Кличка в тому, що він “покриває своїх колег”. За його словами, міський голова направив проєкт рішення на розгляд комісії з питань регуляторної політики, яка наразі не працює, що затягує процес звільнення на 35 днів. Після цього терміну проєкт буде винесено на розгляд депутатів, але не раніше ніж через 20-25 днів.

Скандал виник на основі розслідування журналістів видання Informer, які повідомили, що 25 квітня Микола Поворозник разом з іншими посадовцями святкував на території комунального підприємства “Водоканал” у Вишгороді, незважаючи на оголошений у Києві День жалоби. За інформацією журналістів, Поворозник святкував свій день народження, хоча офіційно його день народження припадає на 10 квітня.

10 квітня 2025 року начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про відсторонення Поворозника з посади першого заступника начальника КМДА, яку він обіймав з березня 2022 року. Ткаченко зазначив, що Поворозник не виконував його доручення, зокрема ігнорував звітність щодо перепусток під час комендантської години.

Ткаченко також висловив намір звернутися до правоохоронних органів через підозри у неправомірних діях Поворозника в бюджетній сфері КМДА. У відповідь Поворозник заявив, що тепер зможе зосередитися на виконанні своїх обов’язків, а всі звинувачення щодо розкрадань мають бути доведені в суді.