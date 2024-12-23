Про це він повідомив у Telegram.

Омбудсмен закликав Міністерство освіти та науки України й сам університет провести розслідування цього інциденту, а також звернувся до СБУ для додаткової перевірки.

“Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи до МОН з метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і до університету з вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ”, – повідомив Лубінець у Telegram.

Причиною обурення стали слова професора в інтерв’ю блогеру Олександрові Шелесту, де він висловив припущення, що до України в межах миротворчих місій можуть прибути тисячі іноземних чоловіків.

“Може прибути щонайменше 40 тисяч чоловіків з грошима, голодних до жінок”, – заявив Василенко.

Він також зазначив, що іноземні миротворці, яких він охарактеризував як тих, що “не проходили випробувань фронтом, а виховані на добрій європейській їжі”, можуть викликати інтерес у “тисяч українських жінок”, які “не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені”.

“Розповідали люди, які пережили [німецьку] окупацію, що після війни на Дніпропетровщині народжувались “фріцівські” діти – ціле покоління”, – додав Василенко.

Ці заяви викликали різку реакцію серед студентів та громадськості. Студентський парламент Інституту журналістики КНУ заявив про припинення співпраці з адміністрацією університету, доки Василенка не звільнять. У заяві студентів йдеться про необхідність негайної реакції для “захисту академічної спільноти від впливу людей, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України”.

Раніше Василенко вже був у центрі скандалів. Близько року тому йому оголосили догану після подібних висловлювань. Також професора критикували за участь у політичних ток-шоу на проросійських телеканалах та за рекомендації студентам звертатися до партії ОПЗЖ.

У лютому 2024 року студенти поскаржилися омбудсмену на сексизм з боку Василенка, що призвело до дисциплінарного покарання, однак це не зупинило нових обурливих заяв.