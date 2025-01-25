Йдеться про рішення Умєрова звільнити керівницю Агенції оборонних закупівель Безрукову, попри рішення Наглядової ради, та заяву про призначення нового керівника.

Про це йдеться в тексті заяви.

“Рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийнято зі зловживанням наданою владою та службовим становищем, умисно, ​​з метою забезпечення вигоди та всупереч інтересам Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересів України та її обороноздатності”, — написало в документі.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони не буде продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Однак сама Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних, оскільки 24 січня Наглядова рада АОЗ продовжила з нею контракт ще на рік.

Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради, а також звільнив двох її членів, які за це рішення проголосували, мова йде про Тараса Чмута та Юрія Джигіря. Новим директором АОЗ, за словами міністра, призначать Арсена Жумаділова. Той погодився очолити Агенцію.

У ЦПК наголосили, що статут АОЗ передбачає створення Наглядової ради, а від так Міноборони не має повноважень на непродовження договору з чинною керівницею АОЗ. Крім того, відповідно до Закону “Про управління об’єктами державної власності”, така компетенція є лише в Наглядової ради.

ЦПК подав заяву до НАБУ за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).