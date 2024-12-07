Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.
“Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора «Наукового центру розвитку туризму» було здійснено з технічною метою перереєстрації на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». В.о. директора звільнено наказом МКСК”, — написав Точицький.
За даними ЗМІ, Биков після революції Гідності у ЗМІ виступав із тезами на користь Медведчука, він наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати “мирний план” кума Путіна, а революцію Гідності називав “державним переворотом”.
Сам Сергій Биков заперечив усі звинувачення.
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