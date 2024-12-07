“Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора «Наукового центру розвитку туризму» було здійснено з технічною метою перереєстрації на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». В.о. директора звільнено наказом МКСК”, — написав Точицький.

