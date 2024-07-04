Про це Такер Карлсон повідомив у соцмережі Х.
За його словами, “схоже, ми отримали інтерв’ю із Зеленським”
Він також підкреслив, що домовитися про це інтерв’ю намагався впродовж двох років, а з особливою інтенсивністю після інтерв’ю з Путіним у лютому.
“Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром”, – написав Карлсон.
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