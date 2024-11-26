Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Схеми”.
Розслідувачі змогли ідентифікувати 10 літаків, які Україна передала Росії раніше. З них 6 стратегічних бомбардувальників зараз знаходяться на озброєнні російської армії.
В обмін на списання частини боргу за газ, Україна передала Росії різноманітне озброєння, зокрема:
- 11 бомбардувальників;
- 575 крилатих ракет Х-55;
- 12 нових турбогвинтових двигунів;
- запасні частини для літаків;
- наземне й радіоелектронне обладнання.
Загальна вартість цих поставок була оцінена у 275 мільйонів доларів, що вдесятеро менше їх реальної вартості.
Угоду про передачу цього озброєння уклали тодішній прем’єр-міністр України Вадим Пустовойтенко та президент Росії Володимир Путін. Як з’ясували журналісти “Схем”, передача цього озброєння відбулася без погодження з Верховною Радою України.
Передачу літаків схвалили тодішній голова СБУ Леонід Деркач та міністр оборони Олександр Кузьмук.
Тимчасова слідча комісія парламенту, яка розслідувала випадки розкрадання в ЗСУ та підриву обороноздатності держави у 2004-2017 роках, з’ясувала, що передача цього озброєння призвела до збитків для України на суму понад 2,5 мільярда доларів.
Тодішній президент Леонід Кучма, коментуючи ситуацію в інтерв’ю “Схемам”, висловив впевненість, що передача Росії бомбардувальників і ракет у 1999 році була “технічно та економічно вигідною” і не створювала “реальних загроз”.
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