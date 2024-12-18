Компанія “Спектрум Ессетс”, що належить громадянці Росії Марині Євсєєвій, виграла державний аукціон в Україні та отримала активи ліквідованих російських банків на суму 3 мільярди гривень, що суперечить низці заборон, введених після початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у розслідуванні “Схем”.

Аукціон відбувся у лютому 2024 року, коли Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи двох ліквідованих російських банків та українського “Мегабанку”. За права вимоги боргів і нерухомість в Одесі та Сумах компанія “Спектрум Ессетс” заплатила 124 мільйони гривень.

Перед участю в аукціоні компанія подала документ, в якому стверджувала, що не має стосунків з РФ.

Однак журналісти “Схем” з’ясували, що Євсєєва є громадянкою Росії, що підтверджено через офіційні російські реєстри.

На запитання “Схем” Марина Євсєєва відповіла, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства. Проте вона не надала підтвердження відмови від громадянства РФ та не пояснила своє регулярне відвідування Росії після початку війни за російським паспортом.

“Схеми” запитали у Фонду гарантування вкладів, чи перевіряли вони учасників торгів на наявність зв’язків з країною-агресором. У фонді відповіли, що перевіряли за даними публічного реєстру юридичних осіб, де вказано, що Марина Євсєєва є громадянкою США.

Якщо виявиться, що покупець активів приховав зв’язок з РФ, він буде змушений заплатити штраф у розмірі 124 мільйони гривень та повернути активи. Влада України ще на початку війни ввела обмеження для громадян РФ, щоб запобігти їхньому впливу на фінансовий ринок. Зокрема, їм заборонено брати участь у державних торгах, стягувати борги з українців та управляти фінансовими установами.

У випадку “Спектрум Ессетс” компанія не може розпоряджатися отриманими активами, оскільки її управитель є громадянкою РФ. “Схеми” також звернулися до Національного банку, щоб дізнатися, чи перевіряли вони громадянство Євсєєвої при оновленні ліцензії її компанії в 2024 році. У Нацбанку зазначили, що не мали інформації про її російське громадянство, оскільки в документах було вказано лише американське. Вони звернулися до СБУ за підтвердженням і, якщо воно буде отримано, зможуть відкликати ліцензію компанії.

Крім того, від російських громадян, які мають істотну участь в українських фінансових компаніях, Нацбанк вимагає призначати довірених осіб, які відповідатимуть вимогам регулятора. “Спектрум Ессетс” у списку таких компаній не фігурує.

Зазначається, що 7 лютого 2023 року Євсєєва призначила управителем своєї фірми Spectrum UA Credit LLC Михайла Трубчіка, громадянина Білорусі та США, якого СБУ раніше звинувачувала у зв’язках із російськими спецслужбами.

Зазначається, що це свідчить про те, що Михайло Трубчік, якого СБУ у 2020 році визнала представником російських спецслужб, керує бізнесом громадянки РФ Марини Євсєєвої через американську компанію, що управляє українським активом, який купує майно російських банків під час війни. У липні 2020 року СБУ заборонила йому в’їзд до України, але Трубчік успішно оскаржив це рішення в суді.

СБУ не відповіла на запит “Схем” щодо зв’язків Михайла Трубчіка з російськими спецслужбами, пославшись на заборону розголошувати інформацію про контррозвідувальну діяльність. Вони зазначили, що мають право забороняти в’їзд іноземцям, якщо є законні підстави.

Сам Трубчік запевняє, що компанія відповідає вимогам регулятора. “Спектрум Ессетс” вже неодноразово вигравала українські аукціони, зокрема, купуючи кредити збанкрутілих банків. Офіс компанії знаходиться в Києві, в будівлі, що належить Оксані Тереховій, колишній дружині Андрія Деркача, якого США звинувачують у втручанні в президентські вибори.