Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора викрила випадки неправомірного отримання статусу осіб з інвалідністю серед посадовців прокуратури. У рамках кримінального провадження двом прокурорам повідомлено про підозру в шахрайстві за ч. 4 і ч. 5 ст. 190 КК України. Двом представникам медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) інкримінується службове підроблення за ч. 1 ст. 366 КК України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За інформацією слідства, керівник та заступник окружних прокуратур у різних областях незаконно отримали статус осіб з інвалідністю II групи. Один із підозрюваних привласнив понад 1 мільйон гривень пенсійних виплат, інший – більше 400 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, представники МСЕК видали акти огляду, що безпідставно підтверджували другу групу інвалідності безстроково. Ці документи було передано до Пенсійного фонду України для нарахування відповідних виплат.

“Службові особи МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які в подальшому направили до органів Пенсійного фонду України для нарахування та виплати пенсій”, – йдеться у повідомленні.

Розслідування також виявило інші зловживання в системі медико-соціальної експертизи. Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України перевіряє рішення МСЕК за дорученням Офісу Генерального прокурора.

Службове розслідування з питань незаконного отримання інвалідності прокурорами вже завершено. Його висновки долучено до матеріалів справи. Внаслідок перевірки з органів прокуратури звільнено п’ятьох прокурорів, а семеро позбулися адміністративних посад.

Наразі триває розслідування, спрямоване на виявлення інших осіб, причетних до корупційної схеми. Слідчі дії здійснюються в координації Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.