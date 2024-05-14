Схоже, що армія РФ створює у Харківській області буферну зону, але не просуваєтсья вглиб, — ISW

Сили РФ 13 травня продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною.

Про це йєеться в публікації Інституту вивчення війни (ISW).

Військові експерти дійшли таких висновків, врахувавши відносно швидкі темпи просування сил РФ у місті Вовчанськ та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.

Зазначається, що відносно швидкі темпи просування армії РФ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що сили РФ надають перевагу створенню “буферної зони”, а не більш глибокому проникненню, як раніше оцінював ISW.