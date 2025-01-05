За 11 обмінів, які були проведені минулого року, вдалося повернути з російського полону на 356 людей більше, ніж у 2023 році, а саме 1358 осіб.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За словами очільника ГУР МО України Кирила Буданова, 2024 рік “був для нас непростим, але результативним”.

“У 2024 році було звільнено з неволі на 356 людей більше, ніж у 2023 році. Координаційний штаб почав офіційно працювати з родинами цивільних, утворена Рада Координаційного штабу, у процесі створення — громадська рада. За нашої ініціативи подовжені терміни реабілітації та супроводу звільнених з російського полону, сталося чимало інших важливих змін”, — сказав Буданов.

Своєю чергою заступник голови Коордштабу Андрій Юсов серед досягнень за минулий рік вказав на залучення родин до Особистого кабінету та кількість наданих послуг. Також він наголосив, що під час перемовин з російською стороною вдалося домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл наших Захисників, що свідчить про те, що “вдається більш успішно проводити пошук та перемовини”.

На підсумковому засіданні були згадані також успіхи окремих проєктів Координаційного штабу: “Люди майбутнього”, “Хочу жить”, “Хочу к своим”, “Хочу найти”. Зокрема, йшлося про те, що проєктом “Хочу найти” зареєстровано понад 50 тисяч запитів від російських родин про зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-загарбниці.