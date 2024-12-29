Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Також у відомстві зазначили, що в Україну повернуто 388 із 19,5 тис. депортованих до Росії дітей.

Загалом за неповні три роки від початку російсько-української війни слідчі Нацполіції України розпочали 138 348 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України воєнних злочинів окупантами та їхніми спільниками.

З них 122 553 за статтею воєнні злочини, 9318 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 4234 колабораційна діяльність, 270 державна зрада.

Нагадаємо, за словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, від початку повномасштабного вторгнення в Києві майже 1500 разів звучала повітряна тривога. А ось кількість втрачених життів через російську агресію вражає більше — це понад 1300 мирних киян.

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