До Збройних сил України через рекрутингові центри щомісяця долучаються в середньому 6,5 тисяч добровольців. Загалом в армії доступно понад десять тисяч вакансій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець під час відкриття Центру рекрутингу української армії в Черкасах повідомив, що для громадян доступно понад десять тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів безпілотників, медиків та інших.

Зазначається, що охочі можуть поповнити лави Сил оборони, включаючи ЗСУ, Нацгвардію, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України та інші.

“У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами”,— вкотре наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, Міноборони України планує “найближчими днями” видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які до повномасштабної війни були визнані непридатними, а під час воєнного стану – обмежено придатними.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, у цьому наказі має бути положення про те, що мобілізовані обмежено придатні українці не братимуть участь у штурмах.