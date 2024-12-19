Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, військові, які проходять лікування у стаціонарних закладах, отримують щомісячне забезпечення за останньою займаною посадою. Мінімальний розмір виплат становить 20 100 грн на місяць.

Окрім основного забезпечення, пораненим виплачується додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн на місяць.

“Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення, але не більше 12 місяців поспіль”, — зазначили у Міноборони.

Також виплачуються у розмірі місячного грошового забезпечення:

грошова допомога на оздоровлення на відповідний рік;

матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань військовослужбовцям, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

Якщо військовий проходить лікування безперервно понад чотири місяці (але не більше 12), виплати грошового забезпечення здійснюються на основі висновку (постанови) ВЛК про необхідність продовження тривалого лікування.