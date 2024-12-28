Київ продовжує тримати удар перед обличчям війни, але цифри втрат вражають: від початку повномасштабної війни у столиці загинуло понад 1300 мирних мешканців.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у спільному проєкті “Київ ФМ” та “Вечірнього Києва”.

За словами Поворозника, від початку повномасштабного вторгнення в Києві майже 1500 разів звучала повітряна тривога. А ось кількість втрачених через російську агресію вражає більше — це понад 1300 мирних киян.

“Серед них — 11 дітей. Поранення отримали понад 1750 мешканців, зокрема 106 дітей”, — додав Поворозник.

Він наголосив, що ці цифри — це не просто статистика, це людські життя, і кожна з цих втрат мала б бути попереджена. Тому Поворозник підкреслив важливість не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а почувши їх, негайно переходити в укриття і перебувайте там до сигналу “Відбій повітряної тривоги!”

Також посадовець підтвердив, що цьогоріч продовжилися роботи з облаштування укриттів у житлових будинках, але й досі є люди, які не користуються ними під час тривог.

“Але тут виникає запитання, чи всі мешканці готові користуватися цими укриттями. Хоча, з іншого боку бачимо, що люди активно шукають прихисток у метро під час тривог, що свідчить про усвідомлення важливості безпеки”, — сказав перший заступник голови КМДА.