За приблизними підрахунками, російські окупанти вбили у Маріуполі близько 20 тисяч людей. Однак реальну кількість загиблих встановити наразі неможливо з об'єктивних причин.

Про це сказав глава держави в інтерв’ю італійській журналістці Чечилії Салі.

За словами Зеленського, на цей час в Маріуполі без виконання відповідних робіт “прямо на місці” неможливо з’ясувати точну цифру жертв війни.

“У Маріуполі ні. Я думаю, що реально це неможливо зрозуміти без відповідних робіт прямо там на місці. У нас була інформація, що росіяни вбили десь близько 20 тисяч, але я не можу так сказати конкретно”, — сказав Зеленський.

Як зазначив глава держави, російські загарбники взяли в полон тисячі людей, а повернути на батьківщину вдалося повернути лише чотири тисячі. Досі в полоні перебувають ще тисячі людей.

Зеленський додав, що українській стороні відомо, що росіяни вбили, або кинули за ґрати та піддавали катуванням все цивільне населення, яке виходило зі страйками в Маріуполі.

“Це сотні, або тисячі, або десятки тисяч. Крім того, там тривали бойові дії і дуже багато людей було поранено або загинуло під завалами”, — сказав український президент.

У розмові з журналісткою, Зеленський наголосив на тому, що “зло повинно програвати, інакше буде інша війна: друга, третя, п’ята світова тощо. Тому треба перемагати зло”.