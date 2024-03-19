Мінсоцполітики розповіли, скільки грошей виділили у 2023 році на протези для ЗСУ

Про це LIGA.net повідомили у Міністерстві соціальної політики.

“У 2022 році протезами верхніх та нижніх кінцівок забезпечено військовослужбовців на суму понад 64,5 млн грн, у 2023 році — на суму майже 593,5 млн грн“, – йдеться у повідомленні.

У 2022 році українським захисникам надали протези, виготовлені за новітніми технологіями, яких немає в Україні, зазначили у відомстві. Крім того, держава відремонтувала військовослужбовцям їхні протези після закінчення дії гарантії. Все це обійшлося у 9,8 млн грн. У 2023 році – у 13,3 млн грн.