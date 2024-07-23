32% українців готові на територіальні поступки задля досягнення миру з Росією, 55% виступають проти цього.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Згідно з дослідженнями соціологів, у період з травня 2022 року до травня 2023 року близько 8-10% українців були готові на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти цього.

Але після травня 2023 року спостерігається поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Наприклад, наприкінці року таких було 19%, у лютому – 26%, а у травні – 32%.

Водночас, незважаючи на це, станом на травень більшість українців – 55% – виступали проти будь-яких територіальних поступок.

Соціологи зазначили, що у питанні не уточнювалося, які саме території можуть бути предметом поступок. Також не йдеться про офіційне визнання належності певних територій Росії.