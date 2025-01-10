До війська після самовільного залишення частини (СЗЧ) повернулося вже понад сім тисяч військових, з них понад 60% вже поновили на військовій службі.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Після прийняття відповідного Закону України до українського війська повернулось понад сім тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини. З них 4 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, а решту ще поновлюють та закривають кримінальні провадження.

“Ця цифра з кожним днем збільшується, адже Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року”, – йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

В ДБР нагадали, що згідно із законом, який набрав чинності наприкінці листопада минулого року, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини можуть повернутися на службу “без докорів сумління та конфліктів із законодавством України”.

“Командир військової частини не пізніше 72 годин з дня прибуття військового до частини продовжує дію контракту чи служби, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення”, – пояснили в ДБР.

Зауважимо, що таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені державою. Окрім того, командир військової частини повинен проінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця.