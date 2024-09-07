Склад у селі Солдатське Воронезької області ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

За інформацією джерел, атака сталася цієї ночі. Росіяни втратили великий склад боєприпасів та техніку у Воронезькій області. Його вони використовували для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

“СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, — є законними цілями”, — повідомило поінформоване джерело.

Наразі на складі зафіксовано чотири осередки великої пожежі та безперервну детонацію боєприпасів. Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.