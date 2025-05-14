Володимир Путін, президент Росії, офіційно затвердив склад делегації, яка представлятиме Росію на переговорах з Україною, запланованих на 15 травня в Стамбулі. Делегацію очолить Володимир Мединський, помічник президента, про що повідомила адміністрація Кремля.

До складу переговорної групи також увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

У той же день президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання офіційної інформації від Кремля щодо складу російської делегації. Лише після цього він зможе визначити формат зустрічі та подальші кроки України в рамках переговорного процесу.

Передумови та контекст переговорів у Стамбулі

10 травня відбулася зустріч “коаліції охочих”, в якій взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну. За результатами засідання США та європейські держави закликали Росію до 30-денного припинення вогню, яке мало розпочатися 12 травня. Серед учасників були президенти та прем’єр-міністри Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

11 травня Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори в Стамбулі без попередніх умов, проте не згадав про ініціативу “коаліції охочих” щодо 30-денного перемир’я, яка вже отримала підтримку понад 20 країн.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Роль Туреччини та міжнародні реакції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав ініціативу провести переговори між Росією та Україною в Стамбулі 15 травня. Це стало відомо після телефонної розмови Ердогана з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський підтвердив готовність взяти участь у прямих переговорах у Стамбулі та чекає на прибуття російської делегації.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив намір звернутися до Володимира Путіна з проханням приїхати на переговори до Туреччини.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог повідомив, що Дональд Трамп особисто приєднається до переговорів, якщо Володимир Путін також буде присутній.