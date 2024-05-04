Про це розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку Азов, майор ЗСУ Максим Жорін в ефірі проєкту “Нічна варта”.
Військовий зазначив, що окупанти безумовно, готуються до нового етапу просування своїх військ і, ймовірно, це буде на Харківщині.
“Росіяни готуються до нового етапу просування свої військ. Скоріш за все, це буде в районі Харківської області. Проте я не виключаю, що вони можуть почати в Харкові давити, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, щоб ми перекинули сили туди, а в цей час на півдні розгорнути окремий театр подій. Вони зі своїми ресурсами можуть собі це дозволити”, — сказав Жорін.
Він додав, що, на цей час, “ми не знаємо точно всіх планів ворога, ми розуміємо сценарій, за яким він може піти”.
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