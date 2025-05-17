Скорочення глобальних програм американської допомоги, яке було ініційоване адміністрацією Дональда Трампа, призвело до того, що на складах по всьому світу пліснявіють продовольчі запаси, які могли б забезпечити їжею 3,5 мільйона людей протягом місяця. Ці запаси ризикують стати непридатними для використання, як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

За інформацією колишніх працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та інших гуманітарних організацій, продовольство застрягло на чотирьох урядових складах після рішення адміністрації Трампа про скорочення програм допомоги, ухваленого в січні. Частина запасів, термін придатності яких спливає вже в липні, може бути знищена, спалена або використана як корм для тварин.

На складах, що контролюються Бюро гуманітарної допомоги USAID, зберігається від 60 000 до 66 000 метричних тонн продовольства, включаючи висококалорійне печиво, рослинну олію та збагачене зерно. Загальна вартість цих запасів перевищує 98 мільйонів доларів США.

Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми, ці запаси могли б прогодувати понад мільйон людей протягом трьох місяців або все населення Гази протягом півтора місяців. Одна тонна продовольства, що включає зернові, бобові та олію, здатна задовольнити щоденні потреби приблизно 1 660 осіб.

Скорочення витрат на гуманітарну допомогу відбувається на фоні зростання рівня голоду у світі, викликаного конфліктами та зміною клімату, що призводить до збільшення кількості людей, які страждають від гострої нестачі їжі. За даними ООН, 343 мільйони людей стикаються з гострою нестачею продовольства, з яких 1,9 мільйона перебувають на межі катастрофічного голоду, переважно в Газі, Судані, Південному Судані, Гаїті та Малі.

Речник Державного департаменту США повідомив, що триває робота над забезпеченням безперебійного продовження програм допомоги та передачі запасів до липня в рамках згортання діяльності USAID. Проте пропозиція передати запаси гуманітарним організаціям, які могли б їх розподілити, наразі призупинена, очікуючи схвалення від Управління з питань іноземної допомоги Державного департаменту.

На складі USAID у Дубаї зберігається майже 500 тонн високоенергетичного печива, термін придатності якого закінчується в липні. Цього запасу вистачило б, щоб прогодувати щонайменше 27 000 дітей, які страждають від гострого недоїдання, протягом місяця. Однак, за словами колишніх співробітників, це печиво, ймовірно, буде знищено або використано як корм для тварин.

План закриття USAID передбачає звільнення більшості персоналу у два етапи – 1 липня та 2 вересня. Це може ускладнити управління складами та переміщення вантажів, що створить додаткові ризики для збереження продовольчих запасів.

Сполучені Штати залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги у світі, забезпечуючи щонайменше 38% усіх внесків, зареєстрованих ООН. Минулого року США виділили 61 мільярд доларів на іноземну допомогу, з яких понад половина пройшла через USAID.