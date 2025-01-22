Про це повідомила СБУ у середу, 23 січня.
СБУ встановила, що адвокат передавав точні координати підприємства ФСБ Росії, що призвело до ракетних ударів, внаслідок яких загинули шестеро людей, а ще 30 отримали тяжкі поранення. Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Після атаки, зловмисник звітував російським кураторам і передав нові координати для подальших обстрілів.
Адвокат комунікував з російським куратором через “зв’язкового”, який працює на ФСБ. Під час обшуків у його будинку та офісі були знайдені мобільні телефони та SIM-картки, що підтверджують його діяльність на користь Росії.
Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та інших злочинах, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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