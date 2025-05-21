На Харківському напрямку українські військові помічають значне скупчення особового складу Російської Федерації, що свідчить про підготовку до активних штурмових дій з боку окупантів. Про це повідомив начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення “Хартія” Андрій Помагайбус під час ефіру.

За словами Помагайбуса, противник намагається наблизити свої сили до лінії бойового зіткнення, щоб здійснити штурмові дії. Проте, за його словами, у росіян поки що нічого не виходить. “Необхідно мати спостереження на всіх найнебезпечніших напрямках, що ведуть до нашого переднього краю. Накопичення особового складу свідчить про явну підготовку до активних дій з боку противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак”, – зазначив він.

Військовий також розповів про тактику, яку використовують російські війська. Вони зазвичай застосовують комбінований підхід, поєднуючи артилерію, безпілотні системи для розвідки та ураження, а також важку техніку. При цьому, піхота діє за схемою, коли на одному напрямку відволікають увагу, а на іншому – здійснюють просування.

Помагайбус також звернув увагу на те, що дальність польоту дронів, які використовують росіяни, може досягати 15-30 кілометрів завдяки оптоволоконному зв’язку. “Основне нарощування з їхнього боку – це дрони на оптоволокні. Це серйозна проблема, оскільки ми не можемо їх виявити за допомогою радіоелектронної боротьби. Проте, у нас є механізми для протидії таким дронам”, – додав він.

Сили оборони України залишаються на чеку, готові до можливих атак на Харківському напрямку, і ретельно контролюють ситуацію поблизу державного кордону.