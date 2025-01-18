Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився директор Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України.

Задля фінансування потреб армія країни-агресора, чоловік відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. Надалі через цю платформу він переказував гроші на цифрові гаманці російських окупантів.

Точну суму “донатів” на користь ворога наразі встановлюють правоохоронці.

Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.