У Києві затримала директора Департаменту одного із найбільших банків України, який фінансував російську армію. Чоловік регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився директор Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України.

Задля фінансування потреб армія країни-агресора, чоловік відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. Надалі через цю платформу він переказував гроші на цифрові гаманці російських окупантів.

Точну суму “донатів” на користь ворога наразі встановлюють правоохоронці.

Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.