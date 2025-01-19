Про це пише Tribuna.com.

За словами шаблістки, до неї зверталась Росія, проте вона не захотіла виступати за цю країну.

“За кар’єру, так, звісно (пропозиції). Це було давно, і всі зрозуміли, що немає сенсу просто

Із Росії (була пропозиція). Це було після 12-го року. Та й слава богу, що відвело”, — цитує Харлан Tribuna.com.