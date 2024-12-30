Сьогодні, 30 грудня, минає два роки з дня загибелі Олександра Мацієвського, бійця Збройних Сил України, чия відвага стала прикладом для мільйонів українців та світу. Його героїчний спротив російській агресії закарбувався в історії як нагадування про ціну свободи та незалежності.

Олександр Мацієвський служив у складі 163-го батальйону територіальної оборони Чернігівщини. Його відданість військовій присязі та бажання захищати Батьківщину залишаються у серцях співвітчизників, які вшановують його пам’ять.

Мацієвський загинув у грудні 2022 року, опинившись в оточенні під час виконання бойового завдання. Його останні слова – «Слава Україні!» – стали гімном героїзму українських воїнів, що не здаються навіть перед обличчям смерті.

Президент України Володимир Зеленський відзначив посмертний подвиг Мацієвського, нагородивши його званням Героя України. За словами Президента, вчинок Олександра символізує незламність українського народу у боротьбі за свободу.

“Його мужність – приклад для кожного, хто бореться за свою землю. Мацієвський показав, що справжній герой – це той, хто не боїться залишитися вірним своїй державі до останнього подиху”, – зазначив Зеленський під час вручення нагороди родині загиблого.

Близькі та побратими згадують Олександра як людину, що завжди залишалася стійкою та відданою своїм принципам. Його мати зазначає, що пам’ять про сина надихає її не втрачати віру в перемогу України.

6 грудня 2023 року, у День Збройних Сил України, в Києві урочисто відкрили пам’ятник Олександру Мацієвському. Монумент розташовано поруч із Головним військовим клінічним госпіталем, що робить його місцем особливої шани для військовослужбовців і всіх, хто бореться за незалежність України.