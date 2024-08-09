У РФ розпочалося блокування месенджера Signal, доступ до якого можливий лише через VPN або режим обходу блокувань.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Користувачі проєктів «Сбой.рф» і Downradar скаржаться на проблеми в роботі месенджера, зокрема, зростання скарг було зафіксовано 9 серпня, коли на «Сбой.рф» залишили понад 1,8 тис. повідомлень.

Для обходу блокування користувачі рекомендують активувати режим «Обхід цензури» в налаштуваннях конфіденційності та вказати країну «Росія», що дозволить використовувати сервіс без VPN.

Signal застосовує протокол наскрізного шифрування для захисту всіх чатів, що забезпечує безпеку повідомлень від перехоплення.