Про це пишуть російські ЗМІ.
Користувачі проєктів «Сбой.рф» і Downradar скаржаться на проблеми в роботі месенджера, зокрема, зростання скарг було зафіксовано 9 серпня, коли на «Сбой.рф» залишили понад 1,8 тис. повідомлень.
Для обходу блокування користувачі рекомендують активувати режим «Обхід цензури» в налаштуваннях конфіденційності та вказати країну «Росія», що дозволить використовувати сервіс без VPN.
Signal застосовує протокол наскрізного шифрування для захисту всіх чатів, що забезпечує безпеку повідомлень від перехоплення.
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