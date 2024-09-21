Слідчі, які розслідують загибель трьох працівників місії Червоного Хреста на Донеччині, довели, що вантажівку обстріляли війська Російської Федерації.

Про це повідомили в Telegram Офісу Генерального прокурора України.

Слідтво отримали докази, що вантажівку обстріляли артилерією та ударний російським безпілотником “Ланцет”.

На місці влучання у Віролюбівці у Костянтинівській громаді, слідчі знайшли уламки осколково-фугасних артилерійських снарядів 152-го калібру та залишки безпілотного баражуючого боєприпасу “Ланцет”, який на озброєнні лише в армії РФ.

“Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА “Ланцет”, а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста”, — повідомили на сторінці прокуратури.

Також слідство встановило ймовірну локацію, звідки армія РФ вдарила по гуманітарній місії. По Віролюбівці вдарили, ймовірно, із артпозиції окупантів у тимчасово окупованому Ягідному Бахмутського району.

“На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь: 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії; артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади. Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА “Ланцет”, — розповіли у прокуратурі.

Вбивство трьох працівників Червоного Хреста розслідують як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, що 12 вересня російська армія обстріляла гуманітарну місію Червоного Хреста у селі Віролюбівка, повідомив омбудсмен Лубінець. Загинули троє працівників місії, ще двоє дістали поранення.