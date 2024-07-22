Приватне акційне товариство "Алчевський металургійний комбінат", яке належить родині народного депутата від партії "Батьківщина" Сергія Тарути, маніпулювало авторозподілом справ. Протягом двох тижнів комбінат подав до суду 22 ідентичні позови з вимогою зобов’язати державу повернути підприємству надмірно сплачений податок у розмірі 582,2 млн грн.

Про це йдеться у матеріалі “Слідства.Інфо”.

У липні 2018 року Приватне акційне товариство “Алчевський металургійний комбінат” подало позов до Харківського окружного адміністративного суду, у якому просило зобов’язати державу повернути підприємству надмірно сплачений податок — 582,2 млн грн. Це підприємство належить сім’ї народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Тарути.

Впродовж двох тижнів комбінат подав до суду 22 абсолютно ідентичних позови. Суддя Олена Заічко відкривала справу за позовом комбінату.

Як стверджує “Слідство. Інфо”, Заічко могла попросити колег зіпсувати диск із записом судового засідання для того, щоб змінити своє рішення на протилежне. Завдяки цьому місцева бізнесменка не заплатила до бюджету майже 7,5 млн грн податків.

Суддя винесла рішення про задоволення позову “Алчевського металургійного комбінату” та зобов’язала державу повернути йому понад пів мільярда гривень. Україна виграла апеляцію на таке рішення судді.

“Алчевський металургійний комбінат” через пів року подав до Харківського окружного адміністративного суду новий позов з тими самими вимогами, до яких просив встановити судовий контроль за виконанням рішення суду.

Схема повторюється: впродовж дев’яти днів до суду подають 25 ідентичних позовів, усі судді, окрім Заічко, не відкривають справи. Один суддя під час розгляду позову навіть зазначає, що комбінат зловживає своїми правами, подаючи багато позовів.

Заічко починає слухати справу, задовольняє позов комбінату, але до моменту виконання рішення апеляція його скасовує.

“Я не можу відповідати за дії позивача. Мені невідомо, чим керувався позивач, коли робив ті чи інші дії”, — коментує цю ситуацію Заічко під час співбесіди з Етичною радою. Також суддя каже, що не знала про інші ідентичні позови.

Журналістам “Слідства.Інфо” вдалося встановити ще чотири випадки, про які згадувала Етична рада, коли позивачі маніпулювали авторозподілом, щоб їх справу слухала саме суддя Заічко.

Один з цих випадків стосувався теж повернення нібито надмірно сплаченого податку і теж підприємства родини нардепа Тарути. У 2018 році до суду подав позов ПАТ “Алчевський коксохімічний завод”, у якому просило повернути надмірно сплачений податок, але цього разу меншу суму — 14,1 млн грн.

Усього завод направив до суду 15 ідентичних позовів, на основі одного з яких Заічко відкрила справу, коли інші судді цього не робили. Апеляція теж скасувала рішення судді.

Журналісти “Слідства.Інфо” подзвонили Сергію Таруті, щоб дізнатися думку нардепа щодо поданих позовів до суду.

“У 2014 році я очолив Донецьку обласну державну адміністрацію і відтоді не маю ніякого відношення до цього заводу та корпорації “ІСД”. Якщо я досі маю юридичну долю, то це не означає, що я дотичний до бізнесу. Тим паче бізнес у процедурі банкрутства, немає ніяких зборів акціонерів”, — каже Тарута.

Усі виявлені випадки маніпуляції авторозподілом відбувались у 2018-2020 роках. Час, коли можна було б за це покарати, вже закінчився.