Сім'я полковника СБУ за останні роки придбала цілий автопарк із дорогих автомобілів і будинки в елітній Конча-Заспі. Посадовець стверджує, що все майно, яким користується він та його родина, перепродається. Він пояснює, що підпрацьовує "перекупом".

Про це повідомляє “Слідство. Інфо”.

Журналісти поцікавилися у керівника управління в ГУ “Д”, чия матір є колишнім підполковником СБУ, Олександра Зеленського стосовно його майна.

На що він відповів, що займається перепродажем автомобілів.

Зеленський зазначає, за останні 10-11 років близько 47 машин було продано з його номера телефону.

За підрахунками “Слідство. Інфо”, які ґрунтуються на ринковій вартості, за останній рік Зеленський, його дружина та матір купили автівок та мотоциклів на суму близько 440 тис. доларів.

Цей будинок в елітній місцевості під Києвом — Конча Заспі.

У день розмови з журналістами сімʼя Зеленських виставила на продаж будинок за майже 1 мільйон доларів.