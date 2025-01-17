Інформація про ймовірну страту австралійського добровольця Оскара Дженкінса, який воював на боці України, може бути частиною російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Українська сторона не має жодних підтверджень його загибелі.

Про це пише “Слідство.Інфо”.

Заяви про смерть Дженкінса поширили іноземні медіа, зокрема, на основі свідчень його побратимів. Один із них, з позивним Форрест, підтвердив, що під час ідентифікації тіла було виявлено татуювання Дженкінса із словом “веган”, що дозволило його ідентифікувати.

Однак українська сторона наголошує, що Оскар Дженкінс зник безвісти 16 грудня під час виконання бойового завдання на Луганщині, а його ім’я вже занесено до списків полонених.

Журналісти з’ясували, що аналогічне відео без російської озвучки було опубліковане чотири роки тому на одному з іранських відеосервісів. Автор відео підписав його як “Ціна Карабаху”, додавши хештеги “Карабах”, “війна”, “солдати”, “трупи”. Підписи були на фарсі, а в оригінальному відео чути вірменську мову.

“Це все поранені. Поранені уламками…” — коментує чоловік, який знімав.

Офіційні джерела в Україні, включаючи Сухопутні війська ЗСУ та Офіс генерального прокурора, не мають підтверджень смерті Оскара Дженкінса. Натомість, російський пропагандист Сладков повідомив, що Дженкінса перевезли до Росії, і він перебуває під вартою.

Посол України в Австралії, Василь Мирошниченко, припускає, що інформація про страту Дженкінса могла бути спробою російської пропаганди залякати іноземців, щоб вони не приєднувалися до бойових дій на боці України.

Побратим Дженкінса, на псевдо Гамп, у коментарі для Zmina зазначив, що серед російських військових з’явилося нове правило: іноземців, які потрапляють у полон, страчують як приклад для інших.