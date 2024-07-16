З березня 2022 року і до квітня 2024-го на компенсації оренди житла в Києві для народних депутатів з держбюджету витратили 64,5 мільйона гривень. Цим правом скористалися 160 нардепів, а це 40% від усього депутатського корпусу.

Про це йдеться у матеріалі “Слідство.Інфо”.

За даними аналізу журналістами декларацій народних обранців виявляється, що дехто купує коштовності та нерухомість за кордоном і одночасно бере компенсації за оренду житла у столиці. При цьому низка нардепів винаймає житло за понад 60 тисяч гривень на місяць, що перевищує їхню зарплату.

Згідно з депутатськими деклараціями, найбагатшими серед тих, хто просить компенсацію у держави, є кілька представників групи “Відновлення України”.

Зокрема нардеп Олег Воронько упродовж 2022 року отримав з бюджету 237 тисяч гривень. У своїй останній декларації він вказав майже 1,5 мільйона доларів, понад 1 мільйон євро, а також сотні тисяч в інших валютах.

Євген Яковенко за понад 2 роки повномасштабної війни отримав понад пів мільйона гривень компенсації. Водночас депутат має 950 тисяч доларів, 830 тисяч євро і майже 2 мільйони гривень особистих заощаджень.

Валерій Гнатенко протягом 2022-2023 років отримав 434 тисячі гривень компенсації. Водночас він спільно із дружиною має понад 3 мільйони гривень заощаджень, яка торік ще й ще й заробила понад 4 мільйони.

Депутат від парламентської фракції “Слуга народу” Євген Петруняк за час повномасштабної війни отримав 486 тисяч гривень компенсації, щоправда, у декларації не вказав орендоване житло.

За перші півтора року повномасштабного вторгнення нардеп від “За майбутнє” Сергій Лабазюк отримав 316,5 тисяч гривень компенсації за проживання в готелі “Київ”. Водночас за цей час Лабазюк придбав годинник “Rolex Oyster Perpetual Datejust” за майже 400 тисяч гривень. А у 2022-му автопарк сім’ї Лабазюків поповнився новими автівками. Минулого літа нардеп придбав житло на столичному Печерську й припинив брати гроші на оренду у держави.

Головний редактор руху “Чесно” Олександр Саліженко, який оцінює спосіб життя нардепів, переконаний, що рішення з компенсацією оренд можна знайти так, щоб інтереси тих, хто справді цього потребує, були враховані.

«Безперечно, врегулювати ще більш точно цей процес можна. З одного боку, це має робити Апарат Верховної Ради та регламентний комітет. І якраз компетенції НАЗК зіставити спосіб життя цього народного депутата реально, або відносно його декларації і його компенсації, чи за житло, чи за транспорт. Тому було б бажання, все можна врегулювати. Будемо сподіватися, що в наступному скликанні будуть якісь зміни і в цьому плані”, — сказав він.

При цьому, як зазначає видання, окрім мільйонів на компенсації оренди житла, держава оплачує депутатам відрядження, поїздки Україною та за кордон, а також платить заробітні плати їх помічникам. На ці потреби щороку з бюджету витрачаються мільйони гривень.