Словаччина заявила про готовність до припинення транзиту російського газу через територію України, що заплановано на 1 січня 2025 року о 07:00.

Про це заявила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

Вона зазначила, що країна забезпечила достатні запаси газу та уклала угоди з альтернативними постачальниками.

“Водночас хочу запевнити всіх людей і компанії в Словаччині, що ми готові до цього сценарію і що наразі немає ризику дефіциту газу в Словаччині”, – наголосила міністерка.

Сакова зазначила, що Словаччина збільшила запаси газу в підземних сховищах на 20% порівняно з минулим роком. Крім того, державна енергетична компанія SPP уклала п’ять угод із постачальниками, які здатні компенсувати можливі втрати.

Проте міністерка підкреслила, що перехід на дорожчий газ із альтернативних джерел обійдеться країні приблизно у 177 мільйонів євро. Вона також звернула увагу на втрату доходів від транзиту, які Братислава отримувала за постачання газу до інших країн.

Зупинка транзиту через Україну, за словами Сакової, є “одностороннім кроком”, який може мати негативні наслідки для Словаччини. Водночас уряд країни наполягає, що ця ситуація не створить газової кризи завдяки вжитим заздалегідь заходам.