Про це зазначив голова уряду Денис Шмигаль в своєму Telegram після зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.
Також було погоджено ряд питань, зокрема:
- Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
- Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
- Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
За підсумками зустрічі Денис Шмигаль та Роберт Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між Україною та Словаччиною на основі взаємної довіри та поваги.