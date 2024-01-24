Про це зазначив голова уряду Денис Шмигаль в своєму Telegram після зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

Також було погоджено ряд питань, зокрема:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

За підсумками зустрічі Денис Шмигаль та Роберт Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між Україною та Словаччиною на основі взаємної довіри та поваги.