Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову висловив своє негативне ставлення до членства України в НАТО, проте запевнив, що не буде перешкоджати її євроінтеграційним прагненням.

Про це він сказав на міжурядовій зустрічі з українським прем’єром Денисом Шмигалем, повідомляє “Суспільне”.

Фіцо сказав, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, однак до членства в НАТО ставиться “холодно”.

“Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас”, – зазначив словацький прем’єр.

Він додав, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

“Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими… Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху”, – додав Фіцо.