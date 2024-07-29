Про це йдеться у зверненні Фіцо у Facebook.
Прем’єр Словаччини повідомив, що обговорив питання поставок “Лукойлу” з послом України Мирославом Кастраном, на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.
“Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання”, – заявив він.
Фіцо додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з “технічним рішенням”, але воно має відбуватися за участю кількох країн.
“Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини”, – вважає словацький прем’єр.
- Фіцо пропонує “технічне рішення” у розмові зі Шмигалем про транзит нафти “Лукойлу”
- ЄС не підтримав Угорщину і Словаччину, які закликали Україну відновити транзит нафти “Лукойлу”, — Financial Times
- Президент Словаччини погрожує Україні через припинення транзиту нафти російського «Лукойлу»