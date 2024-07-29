Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з послом України Мирославом Кастраном пригрозив йому припинити постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Про це йдеться у зверненні Фіцо у Facebook.

Прем’єр Словаччини повідомив, що обговорив питання поставок “Лукойлу” з послом України Мирославом Кастраном, на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

“Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання”, – заявив він.

Фіцо додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з “технічним рішенням”, але воно має відбуватися за участю кількох країн.

“Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини”, – вважає словацький прем’єр.