Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання Pravda.

Пеллегріні заявив, що Братислава підтримує Київ у тому, про що не дуже часто говорять, наприклад, у постачанні електроенергії, щоб не допустити колапсу української енергосистеми. Глава держави також підтвердив, що Словаччина бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, до якої словаки також долучилися.

“З нашими виробничими потужностями ми зробимо значний внесок в успіх чеської діяльності у сфері боєприпасів. Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, на яких виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів”, – сказав президент.

Значна частина боєприпасів з зібраних завдяки чеській ініціативі з часом буде модернізована або вироблена безпосередньо на словацьких заводах.

Пеллегріні вже запланував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться або цього тижня в Брюсселі під час засідання Європейської ради, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Водночас глава держави заявив, що Братислава погодиться з планами Північноатлантичного альянсу щодо подальшої підтримки України на саміті НАТО в липні. Однак вона не відправить словацьких солдатів на територію України, навіть якщо це буде лише частина тренувальної місії.