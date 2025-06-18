Політичний скандал у Словаччині через передачу озброєння Україні

Як повідомляє словацьке видання Aktuality

Словацьке видання Aktuality та Ярослав Надь повідомили про розслідування, яке проводить Управління у боротьбі з організованою злочинністю Словаччини. Це розслідування стосується можливих порушень законодавства під час передачі озброєння Україні.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток звинуватив Ярослава Надя у тому, що він нібито “залишив країну голою та босою” на межі “небезпечного конфлікту”. Проте, у Міністерстві внутрішніх справ Словаччини не надали конкретних деталей щодо того, як саме Надь порушив законодавство під час цієї передачі.

18 червня поліція намагалася заарештувати Ярослава Надя, але він перебуває у відпустці в Канаді до кінця червня. Сам Надь охарактеризував спробу арешту як “театр” і запевнив, що після повернення до Словаччини готовий прийти на допит до слідчих.

“Я постійно повторюватиму собі, як я пишаюся тим, як ми допомогли Україні. Я б зробив це знову. І знову. І навіть більше. Бо саме в цьому суть людяності та відповідальності. Захищати невинну жертву огидної російської агресії. І уряд Едуарда Гегера добре це знав і діяв правильно. Я щасливий і пишаюся цим. Дуже пишаюся! І якщо ці проросійські агенти хочуть мене за це посадити, нехай буде так. Це мене не зламає, і майбутнє покаже правду”, – Ярослав Надь

У 2024 році уряд Словаччини звернувся до поліції з проханням розслідувати передачу Україні винищувачів МіГ-29 та систем протиповітряної оборони. Влада премʼєр-міністра Роберта Фіцо вважає, що ця передача “поставила під загрозу” повітряний простір країни.