Про це пише Noviny

5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає уряд відмовитися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Російської Федерації в міжнародних організаціях. Цю інформацію оприлюднило видання Noviny.

У резолюції підкреслюється, що санкції проти Росії призводять до підвищення цін на енергоносії, порушують постачальні ланцюги та негативно впливають на конкурентоспроможність словацької економіки. Документ відкидає можливість подальшого розширення обмежень, які, на думку авторів, можуть зашкодити промисловості, економіці та добробуту населення.

Крім того, словацький парламент закликав уряд активно захищати національні економічні інтереси у зовнішній політиці та виступати проти міжнародних дій, які можуть негативно вплинути на економіку Словаччини.

Відгуки на резолюцію

Цю ініціативу висунула проросійська Словацька національна партія (SNS). Резолюцію підтримали 51 з 76 присутніх депутатів. За неї проголосували всі члени SNS, більшість депутатів від партії прем’єр-міністра Роберта Фіцо (SMER-SD), а також деякі представники партії “Голос – соціальна демократія” (Hlas-SD) і кілька позафракційних депутатів.

Проти резолюції виступив лише один депутат – Ян Ференчак з Hlas-SD, 23 його однопартійці утрималися. Опозиційні партії проігнорували голосування, не взявши в ньому участі.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував це рішення, зазначивши, що Прага наразі не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії.

Він нагадав, що Словаччина, як член Європейського Союзу, бере участь у прийнятті антиросійських санкцій, які були затверджені у травні на 17-тій сесії Ради ЄС. Ліпавський також додав, що для затвердження нових та продовження існуючих санкцій потрібна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.