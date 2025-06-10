Словаччина відмовляється підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії без плану енергетичної безпеки

Про це прем’єр написав на своїй сторінці у Facebook

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив свою позицію щодо 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, заявивши, що країна не підтримає нові обмеження, якщо не отримає чіткий план від Єврокомісії щодо енергетичної безпеки. Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо підкреслив, що Словаччина може опинитися в складній ситуації у разі повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії. Тому, на його думку, перед голосуванням за нові санкції Брюссель повинен запропонувати реальні рішення, які б компенсували ці ризики.

“Словацька Республіка не підтримає майбутні 18 санкційний пакет проти РФ, якщо Єврокомісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в яку потрапить Словаччина після повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії.” – Роберт Фіцо

8 червня Фіцо також зазначив, що Словаччина заблокує будь-які санкції ЄС, які можуть зашкодити її національним інтересам.

Крім того, 5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає уряд відмовитися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Огляд 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії

20 травня Рада ЄС запровадила санкції проти трьох російських підрозділів, які входять до складу Збройних сил Росії і мають відношення до розробки та використання хімічної зброї у війні проти України.

До списку санкцій потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міноборони РФ.

Всі ці підрозділи є частиною російських збройних сил. Таке рішення було ухвалено на основі звітів, опублікованих Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.

17-й пакет санкцій, затверджений 20 травня, став найбільшим з початку війни Росії в Україні, включаючи нові гібридні санкції, обмеження, пов’язані з правами людини, та санкції, що стосуються хімічної зброї, як зазначила Верховна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Велика Британія також оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, що включає 100 цілей у військовій, енергетичній та фінансовій сферах, а також тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що після 17-го пакета можуть бути введені нові санкції.